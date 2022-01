I volontari Airc tornano in piazza con le "Arance della Salute"

Sabato 29 gennaio tornano nelle piazze le "Arance della Salute", primo appuntamento dell’anno con le raccolte fondi della Fondazione Airc. Dalle 9 i volontari saranno in piazza Cesare Battisti per distribuire reticelle di arance rosse coltivate in Italia a fronte di una donazione di 10 euro, marmellata d’arancia con una donazione minima di 6 euro e miele con una donazione minima di 7 euro. Le arance entrano anche nelle scuole con l’iniziativa “Cancro, io ti boccio”, che vede bambini e ragazzi, insieme a genitori e insegnanti, impegnarsi per un giorno come volontari nella distribuzione delle "Arance della Salute" nell’ambito dei progetti educativi di Fondazione Airc.