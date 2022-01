Mattoncini Lego per promuovere le bellezze della nostra regione. È l’idea di Paolo Tupputi, socio dell'associazione Pugliabrick, che ha deciso di mettere insieme le proprie competenze per dare lustro alla Puglia. Tra i vari “mini monumenti” realizzati c’è anche Castel del Monte, progettato in 3D con un apposito software che utilizza i mattoncini esistenti della casa produttrice danese. «Ho cominciato a costruire da bambino - ha raccontato a Repubblica - e presto ho capito che oltre ai set confezionati, avevo la possibilità di creare qualcosa da zero, magari proprio architetture fortemente legate al nostro territorio che difficilmente Lego avrebbe potuto mettere in commercio. La bellezza dei Lego sta proprio qui: l'unico limite è la fantasia».