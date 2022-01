Contributi per affitti e utenze, bando prorogato al 4 febbraio

È stata prorogata al 4 febbraio la scadenza del bando comunale per ottenere contributi relative ad affitti e utenze. Il bando consente ai nuclei familiari che vivono in affitto di presentare domanda per ottenere fino a 800 euro di contributo per il pagamento del canone di locazione. Requisiti principali sono Isee non superiore a 10mila euro, contratto regolarmente registrato e residenza nel Comune di Corato. I nuclei familiari che sono proprietari di casa, assegnatari di alloggi Erp o dimoranti con altro titolo giuridicamente valido, invece, possono presentare domanda per ottenere fino a 400 euro di contributo per sostenere il pagamento delle utenze (luce, acqua, gas). I requisiti principali sono gli stessi validi per il bando sui contributi per la locazione. Modulistica, altri requisiti specifici e modalità di invio della domanda sono consultabili cliccando qui.