È stata la parrocchia Sacro Cuore, nella periferia della città, ad ospitare la festa di San Sebastiano di quest'anno. Come l'anno scorso non si è tenuto il classico incontro istituzionale nella sala consiliare di Palazzo di Città ma a margine della messa celebrata da don Vito Martinelli alla presenza delle istituizioni, di tutte le forze di polizia, delle associazioni di volontariato e degli istituti di vigilanza privata, il comandante Loiodice ha tenuto la sua relazione.

L'accento è stato posto sui 20 agenti di polizia locale a tempo determinato assunti tra luglio e agosto. Il 31 gennaio scadrà la seconda proroga ottenuta l'ultimo dell'anno e il comandante Giuseppe Loiodice, nella sua relazione, ha elogiato i giovani agenti, molti dei quali senza esperienza, che in questi mesi hanno lavorato in strada e negli uffici con solerzia e abnegazione.

«Se non avessi avuto la disponibilità del sindaco, dell'assessore Muggeo, della dottoressa Leone, - ha commentato Loiodice - non saremmo riusciti a cogliere questa opportunità. Per questo motivo li ringrazio». Il discorso del comandante è stato sottolineato da alcune parole chiave, stampante su fogli di carta, che hanno descritto il solido rapporto lavorativo e umano creatosi e le qualità che gli agenti hanno mostrato. A loro è stato dato un attestato di lodevole servizio mentre gli agenti, con una lettera comune, hanno ringraziato il comandante e i colleghi per l'opportunità ricevuta.

Loiodice ha anche annunciato che tornerà ad esserci un vicecomandante, ruolo assegnato a Teresa Testino - nel corpo dal 1982 - e che ci saranno cinque nuovi ispettori. Due hanno già superato il corso: Rossana Maldera e Francesco Bovino. Promossa ad agente scelto, Rosanna Mazzilli. L'attestato di medaglia pedagogica è stato consegnato a Francesco Tarricone e Domenico Perrone, entrambi andati in pensione quest'anno, a Luigi Mininno, Francesco Marzocca e Giuseppina Perrone.

Tre medaglie pedagogiche le hanno ricevute anche altrettante donne, premiate per la loro forza e tenacia nel donare amore agli altri. Annalisa Balducci, mamma di Antonio Molinini, sempre strenuamente vicino al figlio fino all'ultimo giorno. Teresa Testino, donatrice di organi che hanno permesso a suo marito di continuare a vivere e la giovane Mariangela Lapreziosa, sostegno per papà Luca, ipovedente.