Ospedale Umberto I, da dicembre in pediatria c'è una "area grigia" interna

Da dicembre il reparto di pediatria e neonatologia è stato dotato di un'area grigia interna, ovvero un paio di stanze con bagno dedicati a quei pazienti che si sospetta abbiano il Covid e devono attendere l'esito del tampone o per i positivi non trasferibili. Fino a poco tempo fa i casi sospetti transitavano in alcune stanze del pronto soccorso e successivamente in quelle di un reparto momentaneamente chiuso sullo stesso piano. Questo perché nel reparto di pediatria mancano le stanze con i bagni. Da oltre un anno esiste una delibera per ristrutturare il reparto, adeguandolo alle norme dei moderni reparti ma non è ancora cambiato nulla, anche a causa del Covid. «La presenza di un'area grigia interna - commenta il dottor Giovanni Ciccarone, primario del reparto di pediatria e neonatologia - e l'acquisizione di una stazione di sanificazione fissa ci permetteranno di assistere i nostri pazienti con più facilità e con maggior sicurezza».

Intanto i nuovi casi di contagio da Coronavirus continuano a crescere anche tra i bambini, nonostante a gennaio sia partita la campagna vaccinale dedicata alla fascia d'età che va dai 5 agli 11 anni che, in Puglia, ha registrato un numero di adesioni record. A cavallo tra dicembre e gennaio, al Giovanni XXIII di Bari, i ricoverati sono passati da un solo bambino a 16, il 9 gennaio. La Regione Puglia ha chiesto alle Asl di attivare nuovi posti letto Covid in sei ospedali e di attivarne almeno 10 per singola provincia nei reparti pediatrici. Se i numeri dovessero continuare a salire potrebbe essere necessario attivare altri posti letto Covid pediatrici in altri ospedali e quello di Corato potrebbe essere scelto per ospitarli.

All'Umberto I a fine dicembre è stato istituita un'area Covid nel reparto di ginecologia e ostetricia, dotata di quattro posti letto e destinata esclusivamente alle mamme positive in modo tale da separarle dal resto dell'utenza e permettere loro di partorire in tutta sicurezza. La presenza dell'area Covid, l'unica assieme a quella del Policlinico in tutta la provincia di Bari, potrebbe far ricadere la scelta dell'Asl di creare nuovi posti letto Covid in pediatria proprio sul nosocomio coratino.