Chiusura alle auto del centro di raccolta di via Castel del Monte, arriva il dietrofront

La scelta di Sanb di impedire alle autovetture di entrare nel centro di raccolta rifiuti di via Castel del Monte ha sin da subito riscontrato il malcontento dei cittadini e la perplessità di alcune forze politiche. Direzione Corato e Città Nuova hanno chiesto chiarimenti e la revoca del provvedimento. In serata è arrivata la risposta dell'amministrazione comunale. Il sindaco Corrado De Benedittis ha chiamato la Sanb chiedendo di annullare con effetto immediato il provvedimento di interdizione dell'accesso delle auto all'isola ecologica di via Castel del Monte. Richiesta immediatamente accordata dalla società di gestione dei rifiuti.

«C'è un grosso problema di polveri - ha dichiarato De Benedittis - che il transito delle auto fa sollevare entrando nell'isola ecologica. Ho più volte sollecitato l'ufficio tecnico ad attivarsi per risolvere tale criticità. Provvederò, in settimana, ad approvare con la Giunta una delibera di indirizzo che disponga l'immediata attivazione dell'ufficio per risolvere in modo definitivo e strutturale il problema. Chiudere alle automobili non risolve il problema ma ne crea uno doppio».