Stop alle auto nel centro di raccolta di via Castel del Monte

Niente più auto nel centro di raccolta di via Castel del Monte. Lo comunica la Sanb con una nota. Cambiano, quindi, le procedure di accesso «per garantire la sicurezza ambientale e dei terzi». Non si potrà più entrare con gli automezzi ma i rifiuti selezionati saranno trasportati ai rispettivi container mediante appositi carrelli posti presso l'ingresso pedonale. Per ulteriori informazioni è possibile inviare una mail a info@sanbspa.it o mandare un messaggio WhatsApp al numero 3938434995.