San Sebastiano, domani al Sacro Cuore la polizia locale festeggia il suo santo patrono

Come ogni anno, il 20 gennaio, il corpo della polizia locale festeggia San Sebastiano che, da 65 anni, ne è patrono. La celebrazione avverrà domani, alle 18.30, nella nella parrocchia del Sacro Cuore di Gesù e, come accaduto già lo scorso anno, a causa delle restrizioni Covid non ci sarà il classico incontro istituzionale nella sala consiliare di Palazzo di Città, ma verrà celebrata soltanto la messa. Saranno presenti il sindaco Corrado De Benedittis, l'assessore alla Polizia Locale Adriano Muggeo e il comandante Giuseppe Loiodice.