Covid e scuola, Corato terza nella Asl Bari per numero di nuovi casi: sono 64 tra il 10 e 16 gennaio

Sono 767 i casi di positività in ambito scolastico presi in carico dalla ASL nell’ultima settimana. Fra il 10 e il 16 gennaio gli operatori dell’Epidemic intelligence center impegnati nella sorveglianza sanitaria delle scuole hanno gestito 767 nuove positività, di cui 700 riferite agli studenti e 67 al personale docente e non docente. 64 nuove positività sono state riscontrate a Corato, il numero più alto dietro Bari (212) e Altamura (65).

«C’è un aumento consistente di casi positivi nelle scuole negli ultimi sette giorni – spiega Sara De Nitto, referente team Covid scuole del Dipartimento di prevenzione – compatibile con l'andamento attuale della pandemia. Il maggior numero di segnalazioni – prosegue De Nitto – arriva dalla scuola primaria e dagli istituti secondari di secondo grado. Il team dei tracciatori continua ad assicurare la presa in carico e tutte le altre procedure previste dalla sorveglianza entro le 48 ore».

Stando al monitoraggio fornito dal Dipartimento di prevenzione i 767 casi scolastici sono così distribuiti: 327 nelle scuole primarie, (303 alunni e 24 personale scolastico), 220 nelle scuole secondarie di secondo grado (210 alunni e 10 personale scolastico), 125 nelle scuole dell’infanzia (104 alunni e 21 personale scolastico) e infine 95 nelle scuole primarie di secondo grado (83 alunni e 12 personale scolastico). Sono 94 le classi per le quali è stato necessario adottare il provvedimento di quarantena. Il numero più elevato di infezioni tra gli studenti è stato tracciato nella scuola primaria per lo più riferibili alla popolazione pediatrica che ha avuto accesso alla vaccinazione dallo scorso 16 dicembre.

La campagna vaccinale ha già assicurato una ottima percentuale di copertura con prima dose nella fascia di età 5-11 anni pari al 45% in provincia e al 51% a Bari città, mentre nel target 12-19 anni è stata superata la soglia delle 200mila dosi totali erogate. Un volume tale da garantire il 94% di copertura con prima dose, l’89 con ciclo completo e circa il 34% per i richiami.