Corgom su Rai2, l'azienda coratina protagonista di “Kalipè – A passo d’uomo”

Ricostruire e riciclare, è questa la mission di Corgom, azienda coratina leader nel settore dei PFU (pneumatici fuori uso) che da oltre trent’anni opera sul territorio regionale e nazionale nella produzione di pneumatici ricostruiti e nel riciclaggio di quelli fuori uso, collaborando con i principali consorzi – come “Ecopneus”, la società che gestisce il tracciamento, la raccolta, il trattamento e il recupero della più grande quantità di pfu in Italia – e operando in un’ottica di economia circolare, quanto mai necessaria oggigiorno.

L’attenzione al tema ambientale e alla salvaguardia del pianeta e dei suoi ecosistemi, passa anche attraverso la conoscenza e la diffusione di realtà imprenditoriali virtuose come Corgom. Per questo le telecamere di “Kalipè – A passo d’uomo” - il programma di Rai 2 condotto da Massimiliano Ossini - hanno scelto di visitare l’azienda di Corato per entrare nel dettaglio dell’attività di questa impresa, ponendo l’accento sulla necessità di un’economia “green”, votata al riuso dei beni di consumo e alla tutela dell’ambiente. Corgom sarà tra i protagonisti della prossima puntata del programma che andrà in onda mercoledì 19 gennaio alle 21.20, presentando al grande pubblico un’alternativa valida e sostenibile nella produzione e riciclo di pneumatici che vada incontro alle emergenti esigenze ecologiche del pianeta.

«Siamo fieri e grati di aver accolto la troupe di Kalipè – dichiara la proprietà – anche perché da sempre Corgom è impegnata in raccolta, recupero e riciclaggio di PFU non solo mediante le relazioni con singoli privati ma anche attraverso partnership con i più importanti consorzi del settore, come “Ecopneus” che garantisce il tracciamento e il recupero dei pfu, certificandone i flussi che si generano annualmente e le quantità immesse nel mercato. Sempre in quest’ottica, le attività di Corgom hanno visto il coinvolgimento della nostra azienda in vere e proprie opere di bonifica territoriale, non ultima l’iniziativa “Alta Murgia Pulita”, condotta in collaborazione con l’Esercito e l’Airf Puglia, tesa a liberare il parco dagli pneumatici fuori uso e abbandonati. Inoltre, partecipiamo a tante fiere ed eventi di respiro nazionale e internazionale tra cui la fiera di “Ecomondo” di Rimini ed “Fsb” la fiera mondiale per l’impiantistica sportiva, l’arredo urbano e le strutture ricreative, che si tiene ogni due anni a Colonia. Ci sentiamo direttamente coinvolti nella proposta di un’economia circolare e ci identifichiamo nei valori promossi dalle molte realtà che condividono una visione “green” dei sistemi produttivi che sia a vantaggio di tutti. Il nostro intervento nel programma “Kalipè – A passo d’uomo” oltre che un’attestazione del buon lavoro che svolgiamo quotidianamente, rappresenta l’ennesima conferma che gli sforzi profusi fino ad oggi, marciano davvero nella giusta direzione».