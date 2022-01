Lunedì al Sacro Cuore la benedizione degli animali

Lunedì 17 gennaio, alle 19.45, nel piazzale antistante la parrocchia Sacro Cuore di Gesù in via Belvedere, si terrà la benedizione degli animali domestici. Il 17 gennaio è la data della morte di Sant'Antonio Abate, protettore degli animali da fattoria, da cortile e domestici. In memoria del Santo viene effettuata - come accade in tutta Italia - la tradizionale benedizione di cani, gatti, pesci, uccellini e non solo. Si occuperà della benedizione il parroco del Sacro Cuore, don Vito Martinelli.