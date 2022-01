Servizio Civile, Anci Puglia seleziona 122 giovani volontari. Posti anche a Corato

Con il Bando ordinario del Dipartimento per le Politiche giovanili pubblicato il 14 dicembre 2021, Anci Puglia seleziona 122 giovani tra i 18 e 28 anni che intendono diventare operatori volontari da impegnare in 5 progetti di Servizio Civile Universale. Fino alle 14 di mercoledì 26 gennaio è possibile presentare domanda di partecipazione, esclusivamente on line ad uno progetti che saranno realizzati tra il 2022 e il 2023. Gli operatori volontari selezionati sottoscriveranno con il Dipartimento Politiche Giovanili e SCU un contratto che fissa, tra l’altro, l’importo dell’assegno mensile per lo svolgimento del servizio in € 444,30.

I Progetti Anci Puglia hanno una durata di 12 mesi, con un orario di servizio pari a 25 ore settimanali. Si svolgeranno, presso la sede Anci Puglia di Bari e presso le sedi comunali di Alliste, Bitetto, Canosa, Capurso, Castrì di Lecce, Cellamare, Conversano, Corato, Ginosa, Guagnano, Lequile, Lizzano, Massafra, Minervino Murge, Molfetta, Palagianello, Palagiano, Poggiorsini, Polignano a mare, Ruvo, Sammichele di Bari, San Cesario di Lecce, San Donato di Lecce, San Ferdinando, San Vito dei Normanni, Sannicola, Santeramo in Colle, Specchia, Taurisano, Terlizzi, Trepuzzi, Triggiano, Ugento.

I progetti Anci Puglia afferiscono i seguenti settori di intervento: educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport. Educazione alimentare, animazione culturale verso i minori; contrasto evasione e abbandono scolastici e analfabetismo di ritorno, attività di tutoraggio scolastico. Assistenza disabili e assistenza adulti e terza età in condizioni di disagio. Tutte le informazioni sui Progetti Anci Puglia, con gli elementi essenziali, le sedi di attuazione, i posti disponibili, compresi quelli riservati ai candidati con bassa scolarizzazione, sono disponibili nella Sezione Servizio civile del sito www.anci.puglia.it

Il prossimo lunedì 17 gennaio, alle 11, si terrà un incontro informativo on line rivolto ai giovani candidati interessati ai progetti Anci Puglia. I giovani interessati possono partecipare all’incontro collegandosi al link riportato nella sezione Servizio Civile del sito www.anci.puglia.it. Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone a questo indirizzo. Le domande di partecipazione devono essere presentate entro le 14 del 26 gennaio.

Sui siti internet del Dipartimento www.politichegiovanili.gov.it e www.scelgoilserviziocivile.gov.it ,è disponibile la Guida per la compilazione e la presentazione della Domanda On Line con la piattaforma DOL. Tutti i dettagli e i requisiti per la presentazione della domanda sono contenuti nel Bando Ordinario consultabile a questo link e sul sito https://scelgoilserviziocivile.gov.it/