Vaccini anti Covid, domenica 16 a Corato una giornata dedicata a bambini e adolescenti

Un'intera giornata dedicata alla somministrazione di vaccini anti Covid per bambini e adolescenti. L'iniziativa è in programma nel punto vaccinale di Corato domenica 16 gennaio. Al mattino dalle 8.30 alle 12.30 e al pomeriggio dalle 15 alle 20, sarà possibile recarsi all'hub cittadino per vaccinare i bambini tra i 5 e gli 11 anni. Nella stessa giornata, dalle 20 alle 24, l'hub resterà aperto per somministrare i vaccini agli adolescenti dai 12 a 16 anni fino a un numero massimo di 150 ragazzi che si saranno prenotati.