Bandi Gal, proroga in arrivo per "salvare" i manufatti rurali

Saranno prorogati al 7 febbraio (per il portale SIAN) e al 9 febbraio (per il recapito della documentazione cartacea) i termini ultimi di consegna dei progetti candidati a finanziamento per la Misura 19.2, azione 1.2, riguardante la riqualificazione funzionale di beni immobili di particolare e comprovato interesse artistico, storico e archeologico o che rivestono un interesse sotto il profilo paesaggistico, espressione della storia, dell’arte e della cultura del territorio Gal e di pubblico interesse. «Una decisione che, negli intenti, avevamo in qualche modo già anticipato - fa notare Michelangelo De Benedittis, presidente del Gal - raccogliendo le richieste dei partecipanti ai seminari informativi. Lavoriamo, infatti, per il massimo successo delle nostre azioni, affinché il risultato porti valore aggiunto all’opera di riqualificazione al centro del nostro programma». Per informazioni, info@galcdm.it