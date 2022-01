​“Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani”​, un incontro anche a Corato

In occasione della “Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani”, che ogni anno si celebra dal 18 al 25 gennaio, nella diocesi sono stati programmati degli incontri ecumenici a cura dell’Ufficio diocesano Ecumenismo e Dialogo Interreligioso, direttore Don Cosimo Fiorella. Il tema di quest’anno è «In Oriente abbiamo visto apparire la sua stella e siamo venuti qui per onorarlo” (Matteo 2,2)». A Corato l'incontro si terrà il 20 gennaio nella Chiesa Valdese con gli interventi del predicatore locale della Chiesa Valdese, Giuseppe Lops, e don Fabrizio Colamartino.