Rientro in classe in salita: tanti assenti tra studenti e docenti anche nelle scuole di Corato

Classi decimate soprattutto nella scuola dell'infanzia, dove molte famiglie hanno lasciato a casa i bambini per prudenza o per paura. Ma tanti assenti anche nella primaria, alle medie e negli istituti superiori, sia tra gli studenti che tra i docenti e il personale amministrativo. Come era lecito attendersi, quello di ieri è stato un rientro a scuola in salita. E se la data del 10 gennaio era da tempo cerchiata in rosso per le difficoltà derivanti dalla impennata dei contagi, Corato non ha fatto eccezione.

«Undici docenti, un Ata (personale amministrativo, ndr), e una caterva di alunni assenti, molti in isolamento per contagio e tantissimi in quarantena perchè contatti stretti di positivi» racconta Maria Rosaria De Simone, dirigente scolastico dell'istituto comprensivo Tattoli-De Gasperi. «Un disastro, anche perchè i positivi tra bambini sono in aumento».

Nelle ore che hanno preceduto il rientro in classe, più d'uno si è affrettato a chiedere per i propri figli la Dad (didattica a distanza), come suggerito anche dal presidente della Regione, Michele Emiliano alla luce della impossibilità di emanare un'ordinanza di chiusura delle scuole. «Alcuni genitori hanno chiesto l'applicazione della Dad - conferma la preside De Simone - che purtroppo non ho potuto accontentare poichè il decreto legislativo non lo prevede». Stesso diniego, per il medesimo motivo, è giunto anche da parte del dirigente scolastico Savino Gallo, alle richieste di Dad pervenute al liceo artistico "Federico II".

«Nella scuola dell'infanzia abbiamo registrato circa il 40% di assenze, determinate anche dalle scelte delle famiglie - dice la dirigente del comprensivo Battisti-Giovanni XXIII, Pina Modeo - mentre una ventina circa sono invece stati gli alunni assenti sia alla primaria che alla secondaria. I docenti, invece, nella media delle presenze. Il servizio scolastico è nel complesso è stato regolare». La situazione sembra migliore al comprensivo Imbriani-Piccarreta. «Per il momento le assenze non sono molte, al massimo due o tre alunni per classe. Anche tra il personale le assenze sono sotto controllo. Vedremo cosa succederà nei prossimi giorni» fa sapere la preside Grazia Maldera. «Nonostante le assenze, almeno oggi, (ieri, ndr) la situazione è stata gestibile ed è stata attivata la Ddi (didattica digitale integrata) secondo le indicazioni ministeriali» spiega Mariagrazia Campione, dirigente del comprensivo Cifarelli-Santarella. «Monitoreremo quotidianamente la situazione per organizzare di conseguenza il nostro lavoro».

«Quattro docenti assenti su 177, due Ata e 59 alunni fra positivi e contatti su 1.077, ma sinora la situazione è abbastanza tranquilla» è invece il bilancio del primo giorno di scuola della preside Angela Adduci che dirige il liceo classico Oriani e l'istituto professionale Tandoi. «Ai 59 studenti assenti che si sono positivizzati o sono divenuti contatto durante le vacanze natalizie, abbiamo concesso la possibilità di fare Ddi su richiesta dei genitori. Non è ancora tempo per la Dad perché, secondo la normativa, i contagi devono interessare lo stesso gruppo classe con la presenza di minimo 3 casi a partire dal 10 gennaio, cioè dal rientro a scuola. Incrociamo le dita».

«È stato un rientro normale con assenze fisiologiche tra studenti e docenti, non numeri esagerati insomma» afferma Nunzia Tarantini, dirigente dell'Itet Tannoia. «Chi è già a casa per Covid o quarantena ha chiesto Dad nella maggioranza dei casi, parliamo di circa una quindicina di studenti tra la sede di Corato e quella Ruvo e di circa quattro o cinque docenti assenti. Ovviamente adesso vedremo se ci saranno contagi in aula. Gli studenti oggi (ieri, ndr) erano come spaventati e quindi rispettosi delle regole come mascherine e distanziamento, speriamo che duri. Intanto nelle aule ho fatto installare apparecchi per misurare qualità aria e avvisare quando è ora di arieggiare, ho istituito un apposito account dedicato per le segnalazioni Covid e diramato regole chiare e precise».

Disagi sono stati registrati anche nel settore trasporti, altro punto nevralgico legato al comparto scuola. La mamma di uno studente racconta quanto accaduto ieri lungo la tratta Corato-Andria: «Al ritorno i ragazzi hanno viaggiato con tutti i posti occupati più il corridoio pieno dove erano stretti come sardine. Questo mi fa tanta rabbia, specialmente perché proprio tra i ragazzi c'è una alta percentuale di contagi. Mandiamo i nostri ragazzi a scuola fiduciosi nelle regole e nei controlli dettate dalle istituzioni. Spero sia stato un errore di riorganizzazione».