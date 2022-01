Dopo 50 anni chiude l'edicola Perrone: «Un mestiere che mi ha dato tanto»

«Cosa mi mancherà di più di questo lavoro? L'odore della carta e dell'inchiostro al mattino». Sembra quasi una citazione di Apocalypse Now ma è, invece, una vera e propria dichiarazione d'amore nei confronti del mestiere di edicolante. Luigi Perrone va in pensione e, con lui, chiude la storica edicola che per più di cinquant'anni ha tenuto compagnia ai sempre meno affezionati della carta stampata. «Ci sono ancora clienti della prim'ora, che mi seguono sin dal primo giorno e che oggi hanno ottanta, novant'anni».

Nei ricordi di Luigi le date più importanti sono ancora ben nitide. «Ho aperto in corso Garibaldi, 140 il 30 dicembre 1978 e, da allora, sono sempre stato l'unico gestore. Mi diplomai al tecnico commerciale e, dopo aver fatto pratica da un commercialista, decisi di voler lavorare con il pubblico. In più amavo leggere e allora decisi di aprire un'edicola. All'epoca (sembra paradossale ndr) eravamo meno di quanti siamo adesso. Il 5 agosto del 1990 mi trasferii in via Nicola Bucci, dove ho venduto giornali fino alla fine del 2021».

Dal suo bancone Luigi ha visto cambiare la nostra società e il rapporto tra le persone e l'informazione. «Quando non c'erano internet e i cellulari, i quotidiani rappresentavano una fonte primaria per sapere cosa accadeva nel mondo. Basti pensare che il 7 gennaio tutti i giornali andavano esauriti perché si volevano conoscere i numeri vincenti della Lotteria Italia». Ricordi di un'Italia che non c'è più. «Altri giornali andati a ruba? Sicuramente quelli del 12 luglio del 1982, all'indomani della vittoria della Nazionale in Spagna. Fece molto scalpore l'episodio di cronaca avvenuto a Corato nell'estate del 1990, quello dell'omicidio del piccolo Giuseppe Lotito. Per giorni i quotidiani locali terminavano molto rapidamente».

E, a proposito di amarcord, nella foto Luigi mostra orgoglioso la sua ultima copia de Lo Stradone. Quando aprì ancora non esisteva: il "giornalaccio" sarebbe nato qualche mese più tardi, nel 1979. «Padre D'Angelo passava spesso in edicola e ne approfittava per chiacchierare un po'. Di lui ho un magnifico ricordo, un uomo perbene che non aveva peli sulla lingua».

Oggi, invece, il cartaceo fa fatica. Lo dicevano diversi edicolanti in un nostro articolo di due anni fa, lo ribadisce Luigi Perrone. «Quando ho cominciato si vendevano un sacco di giornali, oggi reggono al massimo le riviste specializzate. Quando la mia generazione, ancora abituata a comprare i giornali, sparirà il calo sarà ancor più significativo. Per questo è necessario diversificare».

Consiglieresti a un ragazzo di aprire un'edicola? «Oggi è venuto meno il sacrificio, il volersi alzare presto al mattino per scaricare i giornali. Nonostante la crisi sì, se ci si sa fare è un bel mestiere. In cinquant'anni mi ha dato tanto, dalle amicizie costruite con i clienti alla conoscenza che ho coltivato leggendo ogni mattina giornali e riviste di tutti i tipi. Crescere qui dentro mi ha permesso di costruirmi un'opinione, di accrescere la mia cultura e del sapere non bisogna mai averne abbastanza».