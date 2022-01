Domani a scuola si torna in presenza. De Benedittis: «Necessario rientrare»

Domani gli studenti coratini torneranno a scuola e lo faranno in presenza. Se le Regioni non possono intervenire con un'ordinanza specifica che introduca la Dad - come ha dichiarato ieri il governatore Michele Emiliano - possono farlo i sindaci ed è già accaduto in diversi Comuni del Sud Italia. Il post scritto questo pomeriggio da Corrado De Benedittis, però, esclude un ritorno alla didattica a distanza.

«Domani, nonostante tutto, è necessario rientrare. - scrive il primo cittadino - I danni fatti da quasi due anni di dad sono incommensurabili. La generazione più giovane ne ha pagato un prezzo altissimo e non può continuare a farlo. Le indicazioni ministeriali sono chiare e perentorie: tornare. Capisco le preoccupazioni, assolutamente legittime, di tante mamme e di tanti papà e le faccio mie. A differenza dello scorso anno, però, c'è il vaccino, di cui si vedono gli effetti benefici: tantissimi positivi, ma terapie intensive sotto controllo».

«Siamo a un bivio: chiudere o dare senso a questa storica campagna di vaccinazione. Aprire. Questa è la mia risposta. Significa restituire alle ragazze e ai ragazzi il diritto di vivere pienamente il tempo scuola, che è tempo determinante della vita presente e futura. Se sarà necessario, alcune classi andranno in dad, quando dovessero ricorrerne le condizioni, che certamente, molte volte, ricorreranno. Sarà una dura resistenza, per le scuole, per il Comune, per le famiglie, soprattutto per le giovani e i giovani, ma non possiamo più stare al chiuso. È iniziato il momento di stare ognuno e ognuna al suo posto, perché ne va della tenuta stessa delle nostre città».

«Se la situazione dovesse peggiorare e la nostra Regione dovesse cambiare colore, allora, con senso di responsabilità valuteremo il da farsi. Domani, però, si torna a scuola, perché dobbiamo tornare a vivere. Buona ripresa, bimbe, bimbi, ragazze, ragazzi. Studiate con passione civile. Verrò a trovarvi. Un abbraccio».