La befana dell'Avis è atterrata all'ospedale Umberto I di Corato per consegnare dolci, caramelle e una carezza simbolica ai bambini ricoverati nei reparti di ostetrici, ginecologia e pediatria. L'iniziativa è partita dall'Avis Corato con l'importante supporto di Avis Giovani Corato. Presente anche il sindaco Corrado De Benedittis, il vicesindaco Beniamino Marcone e l'assessore ai servizi sociali Felice Addario.

Pinuccio Ferrara, presidente dell'associazione coratina commenta: «Ringraziamo le autorità comunali che sono intervenute, il dottor Lucio Nichilio, direttore del reparto di ostetricia e ginecologia, il dottor Giovanni Ciccarone, direttore del reparto di pediatria e la direzione sanitaria per averci permesso di svolgere questa iniziativa in assoluto rispetto delle normative Covid».

«L'Avis da sempre si preoccupa di chi soffre - continua Ferrara - e abbiamo scelto di allietare l'Epifania dei bimbi che oggi non hanno potuto passare le feste in famiglia. Con il Covid, poi, si riducono ulteriormente i contatti con gli altri, quindi l'opportunità per i bambini di stare con i propri cari». Il presidente dell'Avis ne approfitta anche per fare un resoconto sulle donazioni dell'anno appena passato: «Nel 2021 abbiamo mantenuto gli standard dell'anno passato con circa 2.300-2.400 sacche donate. Numeri precisi li avremo nei prossimi giorni. Ciò che è importante ricordare è che bisogna vaccinarsi affinché il Covid non aumenti e i reparti degli ospedali non si blocchino».

«Ricordatevi anche di donare. - conclude Ferrara - Il 9 gennaio abbiamo la prossima sessione, poi il 14. Prenotare è facilissimo: basta andare sul sito dell'Avis Corato».