Una Befana solidale: dalla Fondazione Cannillo 400 calze donate al Comune

Circa 400 calze della Befana sono state donate ieri dalla Fondazione Cannillo al Comune di Corato e consegnate alla Caritas, ai Servizi sociali, al Centro aperto Diamoci una mano e ai minori che vivono nelle due Comunità che operano in città: Casa Famiglia della Mamma ed Eos.

«La Fondazione Cannillo nutre un sentimento che costituisce la sua essenza più intima, la sua linea guida: il benessere e lo sviluppo sostenibile del territorio in cui opera e delle persone che lo abitano - afferma la presidente Nicolangela Nichilo - pertanto è attenta a coglierne le criticità, soprattutto quelle provenienti dai più piccoli che rappresentano il futuro, che dobbiamo costruire. L'inclusione, la condivisione, la solidarietà, sono le armi più efficaci per formare i più giovani, che sono i più sensibili all'esempio. Abbiamo voluto donare un momento di gioia condivisa con chi affronta situazioni di difficoltà. Un piccolo dono che è una rivelazione; vuol dire "noi ci siamo e, insieme, possiamo crescere". In sintonia con il significato cristiano dell'Epifania».

La donazione ha visto coinvolti l'amministrazione comunale e l'assessorato alla Città solidale che ha provveduto all'individuazione degli enti a cui consegnare le calze. «Alla Fondazione Cannillo va il nostro ringraziamento per questo atto di solidarietà verso i bambini e le bambine di Corato» afferma l'assessore Felice Addario. «La condizione di povertà rende spesso triste anche i giorni di festa. Speriamo che questo gesto possa servire a ridare un sorriso, ma anche a riportare l'attenzione collettiva sui minori che vivono lontano dalle famiglie e sulle povertà che attraversano soprattutto i nuclei con più figli».