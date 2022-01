Oggi e domani “Onda d'urto” porta la Befana al centro vaccini

Arriva la Befana all’hub vaccinale. L'associazione Onda d'Urto, oggi e domani, sarà presente nel centro vaccini di via Sant'Elia. «Il vaccino è sempre un momento delicato per tutti, genitori compresi, - spiegano dall'associazione- e per questo vaccino, in particolare, siamo stati tutti sottoposti a grande stress. Approfittando del clima festivo, per allietare ed “addolcire” questo momento, Onda d’Urto Corato sarà presente accanto ai bimbi coraggiosi, con le “caramelle”».

«Il messaggio è duplice: siamo vicini alla popolazione in questo momento storico particolare e incoraggiamo la scelta di vaccinare i più piccoli, confidando, come sempre, nella scienza e non cedendo alla vox populi. Ringraziamo le volontarie che si presteranno a fare le Befane, l'assessore Felice Addario, l’azienda Fiore di Puglia per la generosa sponsorizzazione dei tarallini, nella nuova linea plastic free, nuovo progetto ecosostenibile tutto coratino».