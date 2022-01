Dolci doni per l'Epifania: la Befana dell'Avis dai bambini ricoverati all'Umberto I

Regali speciali per l'Epifania, un sorriso in reparto per i bimbi ricoverati in Pediatria e Neonatologia dell'ospedale Umberto I di Corato. Il 6 gennaio l'Avis Corato - con la collaborazione di Avis Giovani Corato - porterà dei dolci doni ai bambini. Una volontaria del consiglio direttivo e del gruppo giovani dell'associazione, si travestirà da Befana e lascerà i doni ai genitori presenti dei bambini ricoverati, nel rispetto delle norme delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione del Covid 19.