Estramurale, al via la sagomatura della siepe. Divieto di fermata dal 3 al 5 sull'anello interno

Da domani, 3 gennaio, partiranno i lavori di sagomatura della siepe spartitraffico dell'estramurale. Lo sfoltimento della siepe durerà fino al 5 gennaio e procederanno per tratti, come comunicato dal sindaco sui social: il 3 gennaio toccherà alla porzione compresa tra via Ruvo e via Trani, il 4 gennaio tra via Trani e via San Vito e il 5 gennaio tra via San Vito a via Ruvo.

Con un'ordinanza il comandante Loiodice ha disposto il divieto di fermata per tutti i veicoli e la rimozione delle stesse sull’anello interno dell’estramurale dal 3 al 5 gennaio dalle 6 alle ore 14 di ogni giorno e, comunque, fino a cessate esigenze e nel rispetto del crono programma dei lavori stessi. Nel caso di avverse condizioni atmosferiche, con il prosieguo dei lavori, rimarrà in vigore il divieto di fermata purché venga adeguata la segnaletica mobile sul percorso necessario.