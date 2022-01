Fondi Pnrr, ottenuti cinque milioni di euro per l'ex liceo classico

Per augurare un buon 2022 ai suoi concittadini, il sindaco De Benedittis ha scelto di annunciare l'arrivo di 5 milioni di euro destinati alla riqualificazione del vecchio liceo classico. La partecipazione al bando fu comunicata dall'ingegner Di Bari nel corso della presentazione dei lavori in piazza Vittorio Emanuele. Il dirigente ai lavori pubblici comunicò anche che il progetto è già in fase esecutiva.

«Con decreto interministeriale del 30 dicembre - scrive il sindaco - sono stati individuati i comuni beneficiari del finanziamento da destinare ad interventi di rigenerazione urbana, nell'ambito del Pnrr. Il comune di Corato ha ottenuto un finanziamento di 5 milioni di euro, contributo massimo attribuibile a comuni con popolazione fino a 50mila abitanti. L'intervento candidato riguarda la valorizzazione dell'ex liceo, sito su corso Garibaldi, nell'ottica di una rigenerazione urbana, tesa a rifunzionalizzare la città, in relazione ai bisogni del mondo giovanile che ha bisogno di avere opportunità e supporti. Abbiamo finalmente le risorse che ci serviranno a restituire alla città un immobile storico, che sarà destinato alla promozione del lavoro e della creatività giovanili».

«Nel frattempo, - continua De Benedittis - questa mattina, tre giovani neodipendenti comunali hanno firmato il contratto di lavoro a tempo indeterminato. Con loro, siamo a 15 nuove assunzioni, fatte nel corso del 2021, a cui si aggiungono 19 agenti di Polizia locale assunti a tempo determinato e che oggi abbiamo prorogato. A tutto ciò si aggiungono i tre bandi di concorso, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre scorso e altri bandi sono in arrivo».