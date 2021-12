Primo giorno per il drive through a Corato: effettuati 40 tamponi Copyright: CoratoLive.it

Speravamo di raccontare un anno diverso, di rinascita, lontano parente del 2020 che segnò l'inizio della pandemia. Invece, nonostante i vaccini abbiano svolto un ruolo primario nel contrastare il virus - in termini di ospedalizzazioni e vite umane - non siamo ancora liberi da questo fardello. Negli ultimi giorni i contagi sono risaliti vertiginosamente e si è tornati a parlare di limitazioni e chiusure. Il Covid non è stato l'unico grande protagonista del 2021 nella nostra città. Tra storie belle e meno belle, uno dei temi più discussi è stato senz'altro quello della sicurezza che, sin da giugno, ha fatto registrare il vivo interesse dei nostri lettori. E allora ecco, mese per mese, i temi più importanti, accompagnati da una gallery con i migliori e significativi scatti dell'anno.

Gennaio

E cominciamo proprio dal covid. Il 10 gennaio partono le attività del drive through a Corato, strumento richiesto a gran voce dai cittadini, proprio a cavallo tra seconda e terza ondata. Nei giorni di picco lunghissime file d'auto hanno letteralmente invaso via Silvestri fino a via Andria.

Febbraio

Con la terza ondata si fa intensa la "stagione dei colori", delle aperture e delle chiusure. Dall'8 febbraio la Puglia torna gialla permettendo ai ristoratori di poter nuovamente aprire. Durerà poco: già a fine mese si registra un nuovo aumento dei contagi. Il 27 febbraio De Benedittis firma l'ordinanza per il divieto di stazionamento su diverse piazze della città. Febbraio è anche il mese della didattica a distanza e del botta e risposta tra Regione e Tar. Il 20 febbraio Emiliano impone la Dad a tutte le scuole fino al 5 marzo. Ordinanza sospesa tre giorni più tardi dal Tar. Il 24 nuova ordinanza che conferma la Ddi ma permette la presenza solo per ragioni non diversamente affrontabili.

Marzo

Con i contagi che s'impennano il 15 marzo scatta la zona rossa. Si torna in casa, chiudono i negozi e si ripiomba nel lockdown in attesa che i vaccini facciano il loro effetto. Intanto la palestra della scuola media De Gasperi diventa hub vaccinale. Il 28 marzo due agenti di polizia locale vengono aggrediti da un uomo dopo aver chiesto di indossare la mascherina.

Aprile

Anche Pasqua e Pasquetta si festeggiano all'insegna del lockdown. Non mancano le sanzioni: un gruppo di 10 persone, riunitosi in una villetta in campagna a Pasquetta, viene multato per 4mila euro. Dopo quasi due mesi di chiusura i commercianti iniziano a far sentire la loro voce. Il 10 aprile organizzano un sit in davanti a Palazzo di Città e non manca anche qualche simpatica iniziativa solitaria. Il 20 aprile il Covid colpisce anche il sindaco De Benedittis e il vice sindaco Marcone.

Maggio

La campagna vaccinale entra nel vivo con le fasce d'età più numerose. Già da aprile, nel centro vaccinale cittadino, si erano registrati ritardi e disguidi. Il 19 maggio forse la giornata più difficile con attese che arrivano fino a 8 ore. Grazie, però, alle numerosissime vaccinazioni il Covid inizia ad indietreggiare e il 10 maggio la Puglia (e Corato) torna gialla. Il 31 maggio, una cinquecento bianca, è l'ultima ad attraversare il passaggio a livello di via Trani. Viene inaugurato il sottopasso.

Giugno

Con il ritorno alla socialità e il riaccendersi della movida, esplode il pericoloso fenomeno delle risse. Sin da fine maggio, soprattutto in piazza Di Vagno, si sussegono episodi di violenza. Viene convocato il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica e il prefetto Bellomo dichiara: «Situazione sotto controllo, ma più attenzione per piazze della movida». Intanto ecco le nuove nomine della diocesi di Trani: don Sergio Pellegrini lascia la Santa Maria Greca a don Vincenzo Bovino e diventa vicario generale. Nuovo vicario zonale è don Antonio Maldera.

Luglio

Luglio è il mese del calcio, internazionale e locale. L'11 luglio la nazionale italiana si laurea campione d'Europa e in città, per le vie del centro, scoppia la festa con cori e fumogeni fino a tarda notte. Nel frattempo si apre la querelle stadio con il Corato Calcio che minaccia di non iscriversi al campionato. La crisi rientra il 23 luglio con un incontro tra società e amministrazione comunale: lo stadio sarà pronto tra 2 anni e mezzo.

Agosto

Passati i festeggiamenti di San Cataldo, al netto delle processioni, tornati pressoché alla normalità, la città viene scossa dalla scomparsa della piccola Tenè Mane. La bimba, che viveva con una famiglia coratina che si prendeva cura di lei, sparisce assieme alla madre biologica. Nonostante i numerosi appelli e il lavoro delle forze dell'ordine, il caso rimane tuttoggi irrisolto.

Settembre

Torna la scuola e con essa anche i primi contagi. Non è il solo problema che dirigenti e studenti devono affrontare con l'inizio dell'anno scolastico. Il 13 settembre si chiude (momentaneamente) la questione legata alle cinque classi del Fornelli che da tempo cercano una nuova "casa" e che rimangono ospiti della Giovanni XXIII in attesa di una collocazione. Intanto gli studenti delle superiori protestano e scioperano per il doppio turno. Da Palazzo di Città due importanti novità: dopo 15 anni la Giunta delibera l'eliminazione delle palme da via Duomo. Giunta che, il 30 settembre perde un pezzo. Si dimette Federica Buonsante.

Ottobre

Il tema della sicurezza diventa bollente. Tra ottobre e novembre diversi fatti di cronaca scuotono la città. L'11 ottobre tre ragazzi vengono picchiati e rapinati da una baby gang. Nella notte del 16 ottobre quattro auto vengono avvolte dalle fiamme in via Mercato. L'episodio più grave dei tanti incendi d'auto che hanno caratterizzato il 2021. Il 23 ottobre quattro giovani vengono identificati dalle forze dell'ordine: in un video diffuso sui social maneggiavano un machete. Il 27 ottobre un uomo viene ferito da un colpo di pistola, esploso in vico San Francesco, a due passi da piazza Di Vagno.

Novembre

Dopo qualche giorno viene identificato e arrestato l'autore del gesto: è un 24enne albanese. Il 24 novembre due persone armate fanno irruzione in un negozio di frutta e verdura e cercano di estorcere soldi al proprietario colpendolo con il calcio della pistola. Qualche ora più tardi i Carabinieri arrestano gli autori della tentata rapina. In tutto sono in 4 a finire in manette. Nel pomeriggio una folla di parenti e curiosi si raduna all'esterno della caserma. Il sindaco De Benedittis organizza un corteo per manifestare a favore della legalità. Il 14 novembre ci lascia il Maestro Antonio Molinini, dopo una lunga malattia.

Dicembre

Con l'approssimarsi delle feste i contagi tornano a salire ma è anche il tempo di due ritorni. Il falò di Santa Lucia torna ad ardere dopo due anni di stop causati dalla pandemia. Riapre anche il teatro comunale, rimasto chiuso dal marzo del 2020, con lo spettacolo della ballerina Elisa Barucchieri e la presentazione del cartellone della nuova stagione teatrale.