Mercato: alimentari anticipati a venerdì 31, merci varie spostate a domenica 2

Il mercato settimanale coincidente con la giornata festiva di sabato 1 gennaio sarà svolto nella giornata di venerdì 31 dicembre per il settore alimentare e nella giornata di domenica 2 gennaio per il settore non alimentare e merci varie. La richiesta di sdoppiare i due settori è a firma di Savino Montaruli, presidente di CasAmbulanti e UniPuglia. Il sindaco Corrado De Benedittis, come hanno fatto il Commissario straordinario di Barletta e altri sindaci della Puglia, ha accolto favorevolmente tale proposta innovativa che si è potuta realizzare a Corato in quanto le due aree mercatali (alimentare e non alimentare) sono separate tra di loro ed ubicate in luoghi diversi.