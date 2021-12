La Befana di "Vivere In" dona sorrisi ai bimbi delle missioni in Centro America

Anche quest'anno torna “Aspettando la Befana - Magia di una fiaba, incanto di bontà”. Il tradizionale appuntamento, giunto alla 19esima edizione, si svolgerà mercoledì 5 gennaio alle 17.15 nel cenacolo "Vivere In” in via Giappone, 40. Le calze personalizzate che la Befana consegnerà per l'occasione doneranno un sorriso ai bambini delle missioni che "Vivere In" cura in Centro America, area adesso fortemente colpita dalla crisi sanitaria e da un aggravarsi della povertà causati dall'epidemia. Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare i numeri 080.3720845 e 329.3338919.