Ogni giovedì sera cumuli di buste di rifiuti indifferenziati riempiono i marciapiedi accanto ai portoni di condomìni e palazzi. È quello, infatti, il giorno in cui si espone e si ritira il secco residuo. Non tutti i cittadini, però, effettuano correttamente la selezione di questi rifiuti. «Dovrebbero esserci soltanto piccoli sacchetti perché la busta del secco dovrebbe essere riempita soltanto da quei rifiuti non differenziabili» spiega Riccardo Napoletano della Sanb, l'azienda che si occupa della raccolta dell'immondizia. «Invece abbiamo assistito a molti conferimenti massivi, mischiati con carta, vetro, plastica tutto in una busta. C'è chi approfitta del giovedì per buttare tutto quello che rimane in casa».

Da un mese a questa parte, però, sono partiti i controlli per correggere questa e altre cattive abitudini, come la mancata esposizione dei mastelli, sostituiti da comuni buste di plastica. Ogni giovedì in tre - un ispettore dell'igiene della Sanb, un agente della polizia locale e un componente delle Guardie Ambientali d'Italia (con i quali è in piedi una collaborazione) scelgono una zona della città e analizzano i sacchetti dei rifiuti. Il cattivo conferimento rappresenta una violazione amministrativa che può essere punita con una contravvenzione. «Ne abbiamo elevate diverse nel corso di questo mese di controlli - spiega il comandante della polizia locale, Giuseppe Loiodice - anche se siamo orientati a sensibilizzare e prevenire più che punire. La zona con più criticità? Quella di via Sant'Elia».

«Il nostro primo obiettivo - conferma Napoletano - è far salire di qualità della raccolta differenziata. Ci sarà una gradualità degli interventi di controllo che continueranno anche nei prossimi mesi. Per il momento stiamo preferendo il dialogo con l'utenza, ma non escludiamo un numero maggiore di contravvenzioni». Molto spesso, infatti, vengono affissi degli avvisi di cortesia per avvisare i condomini che, una nuova infrazione, sarà punita con una multa e, nel caso in cui non si riuscisse a risalire al proprietario della busta incriminata, sarà l'amministratore di condominio a intervenire, magari ripartendo la multa tra tutti i condomini. «Collateralmente abbiamo messo in campo diverse iniziative per contrastare il fenomeno - conclude Napoletano - in linea con gli sforzi che Sanb ha fatto nell'ultimo anno e mezzo: abbiamo formato internamente ispettori all'igiene, diffuso materiale informativo, abilitato un numero Whatsapp attivo sette giorni su sette per le segnalazioni. Ci aspettiamo un miglioramento già a distanza di un mese».