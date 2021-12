Da qualche settimana la questione sicurezza in città sta impegnando le Istituzioni per trovare soluzioni ai vari episodi di criminalità che si sono registrati. Una di queste è il corpo di polizia locale che sta dando un grande supporto alla causa. Per questo, abbiamo sentito il comandante, Giuseppe Loiodice con cui abbiamo parlato di quelle che sono le problematiche e le soluzioni alle tante criticità.

Loiodice ha disegnato il quadro della situazione dando una visione diversa di quello che è il ruolo tipico dell’agente di polizia locale: «Immagino un corpo che sia più incisivo e più presente sul territorio uscendo dai classici schemi del “vigile che fa solo multe”. Fortunatamente, con un lavoro certosino, siamo riusciti a intercettare dei fondi che ci hanno consentito di dotarci di una strumentazione tecnologica all’avanguardia che può essere sfruttata solo con personale qualificato e che sappia utilizzarla al meglio. Abbiamo acquistato un drone per le situazioni di emergenza e “telecamere mobili” che possono essere utilizzate per la prevenzione di numerosi reati. A ciò si aggiunge un sistema di videosorveglianza che serve per tenere sotto controllo numerosissimi punti della città e body cam che saranno date in dotazione a tutti gli agenti. Ciò che vorrei è maggiore formazione soprattutto per i compiti di polizia giudiziaria che richiedono maggior preparazione e numerose competenze che si possono acquisire solo con un importante investimento di “riqualificazione” delle risorse umane presenti».

Ed è anche su quest’ultimo punto che il comandante Loiodice ha rimarcato la necessità di avere più personale: «grazie ai 19 agenti a tempo determinato riusciamo a garantire numerosi servizi. È stata la loro purezza e la voglia di imparare dei nuovi assunti che ci ha consentito di garantire maggiore presenza sul territorio e allargare l’orizzonte degli interventi del nostro corpo. Si sono occupati praticamente di tutto, dall’abbandono dei rifiuti al randagismo, passando dal rispetto delle norme del codice della strada, del codice del commercio e di tante altre problematiche. Hanno acquisito tante competenze che spero non vadano perdute».

«Per il bene del corpo che rappresento e di tutta la comunità ho chiesto che siano rinnovati i loro contratti che scadono il 31 dicembre. Il loro contributo è stato prezioso anche per far fronte sia alle varie carenze dell’ente, come garantire il servizio di vigilanza al cimitero comunale, che nella gestione della pandemia e del rispetto delle regole anticontagio che, purtroppo, ora sono tornate a essere più stringenti a causa dell’aumento dei casi. Abbiamo bisogno di loro e della loro voglia di imparare e lavorare. Non è concepibile che dal 1 gennaio il nostro corpo torni ad avere un numero esiguo di personale che porterà, inevitabilmente, a disagi alla comunità e a numerosi disservizi. Spero che la politica faccia di tutto per prorogare i loro contratti. Lo chiede il corpo di polizia locale e tutta la comunità».