Bando regionale PugliaCapitaleSociale 3.0, un incontro in Comune

Mercoledì 22 dicembre, nella sala consiliare del Comune, si è svolto un incontro - promosso dall’assessore Felice Addario, insieme al sindaco Corrado De Benedittis e al consigliere delegato al terzo settore, Giulio D’Imperio - finalizzato alla promozione del bando regionale PugliaCapitaleSociale 3.0. All’incontro hanno partecipato una trentina di referenti delle associazioni di promozione sociale, delle organizzazioni di volontariato e delle fondazioni con sede a Corato, oltre a Claudio Natale, progettista del Centro servizi per il volontariato di Bari “San Nicola”.

Il bando in questione, finanziato con circa 9 milioni di euro, è una grande opportunità per la crescita degli enti di terzo settore, sia per chi volesse investire tempo ed energia in progettazioni innovative, sia per chi volesse giustamente veder riconosciuto un ristoro per gli sforzi economici fatti durante la pandemia.

Il bando presenta due differenti linee di finanziamento: la "Linea A" scommette sulla capacità delle organizzazioni di terzo settore di produrre capitale sociale, promuovendo progettualità innovative all'interno del territorio. A fronte della candidatura di un progetto di qualità, sarà possibile ricevere un contributo massimo di 40mila euro col co-finanziamento del 10%; la "Linea B" è invece dedicata al sostegno degli enti di terzo settore per coprire le spese sostenute durante la pandemia (nel corso del 2020 e nel primo semestre 2021) fino ad un massimo dell’80%. Il contributo non potrà in ogni caso superare 8mila euro.

«Sin dal nostro insediamento abbiamo lavorato per rafforzare le organizzazioni sociali del nostro territorio in due direzioni: favorendone la crescita a livello organizzativo e progettuale; favorendone l’interconnessione con gli altri attori del territorio» afferma l’assessore alla Città solidale, Felice Addario. «Questo incontro e questo bando vanno in entrambe le direzioni».