"Natale: la nascita dell’uomo-Dio Gesu", ecco il presepe della Comunità dei Braccianti

"Natale: la nascita dell’uomo-Dio Gesu" è il tema scelto dalla Comunità dei Braccianti per l’allestimento del presepe 2021. Quest'ultimo è stato affidato allo sviluppo artistico del socio, professor Donato Meli. Due pannelli celesti, sistemati a latere dell’ingresso alla chiesetta “Madonna Pellegrina” dell’omonimo Istituto, ospitano personaggi stilizzati luminosi dell’annunciazione e della nascita, cui luminarie natalizie, verdi piante e rossi ciclamini fanno da habitat dignitoso. A coloro che volessero visitare il presepe, ubicato in via Santa Lucia,19, si consiglia l’opportunità di farlo dalle 17 in poi, per assicurarsi un’adeguata fruizione.