Torna la “matìn’ de la chiàzz" dopo un anno sospeso a causa delle forti restrizioni di 12 mesi fa. La tradizione resiste - nonostante non ci sia più quella fiumana di persone che caratterizzava la mattina della vigilia di qualche anno fa - grazie all'impegno della Pro Loco Quadratum. «La piazza di una volta è cambiata ma noi ci teniamo ancora. - spiega il presidente della Pro Loco Gerardo Strippoli - È un modo per sentire la comunità unita e in questo momento c'è tanto bisogno di sentirsi uniti»

Mattinata cominciata quando non era ancora sorto il sole, alle 5.30, con l'apertura dei portoni di Palazzo di Città per svelare il presepe che adornerà il chiostro. Il primo trittico fu realizzato alla fine degli anni novanta da Rino Sgarra e si è arricchito con gli altri pannelli nel corso di questi anni. È stato custodito dalla pro loco e la pala centrale, quella della natività, ha fatto parte della mostra "Nativitas". «Se Rino Sgarra vorrà - ha detto il sindaco De Benedittis - questo presepe, patrimonio della città, potrà essere arricchito».

Alle 6 le vie del centro hanno cominciato a prendere vita. In piazza Di Vagno - tornata ad essere il centro della festa - si è prima esibito il Coro Gospel "Vox Libera" di Bitonto e, subito dopo, il giovane cantante coratino Gabe mentre su via Duomo marciava la band itinerante Quattroxquattro. Per chi c'è stato un gustoso antipasto prima delle ultime compere per il cenone di Natale.