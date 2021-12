In piazza Cesare Battisti Babbo Natale sfreccia in Vespa Copyright: CoratoLive.it

In piazza Cesare Battisti Babbo Natale sfreccia in Vespa Copyright: CoratoLive.it

In piazza Cesare Battisti Babbo Natale sfreccia in Vespa Copyright: CoratoLive.it

In piazza Cesare Battisti Babbo Natale sfreccia in Vespa Copyright: CoratoLive.it

In piazza Cesare Battisti Babbo Natale sfreccia in Vespa Copyright: CoratoLive.it

In piazza Cesare Battisti Babbo Natale sfreccia in Vespa Copyright: CoratoLive.it

In piazza Cesare Battisti Babbo Natale sfreccia in Vespa Copyright: CoratoLive.it

In piazza Cesare Battisti Babbo Natale sfreccia in Vespa Copyright: CoratoLive.it

In piazza Cesare Battisti Babbo Natale sfreccia in Vespa Copyright: CoratoLive.it

In piazza Cesare Battisti Babbo Natale sfreccia in Vespa Copyright: CoratoLive.it

In piazza Cesare Battisti Babbo Natale sfreccia in Vespa Copyright: CoratoLive.it

In piazza Cesare Battisti Babbo Natale sfreccia in Vespa Copyright: CoratoLive.it

Dopo un anno di pausa, il Vespa Club Corato ha organizzato una simpatica ed allegra serata in piazza Cesare Battisti, aperta a tutti, con tanti Babbo Natale giunti a cavallo della mitica Vespa. Tanti i modelli, dai mitici anni 60 sino agli anni 80, dalle più piccole di cilindrata come la bellissima Vespa 50 sino alle più grandi come la Vespa 200.

Per la serata le Vespe sono state addobbate a festa con luci e ghirlanda. Presente anche un’inedita slitta rossa - apprezzata soprattutto dai più piccoli - trainata da una Vespa PX al posto delle renne. Con musica a tema natalizio a fare da cornice, sono state distribuite caramelle e gadget a tema Vespa, piaciuti a grandi e piccini. I primi si sono fatti trascinare dai vecchi ricordi e con molto entusiasmo hanno ammirato i vari modelli delle Vespa esposte.

Subito dopo i vari Babbo Natale, in un lungo corteo di Vespa, si sono recati presso la Casa Famiglia della Mamma “Presenza d'Amore” per sorprendere i bambini ospiti con dei doni. I piccoli hanno accolto i Babbo Natale con gioia ed entusiasmo. Non si aspettavano una visita così insolita da parte di tanti Babbo Natale a cavallo della Vespa. Grazie al mito della Vespa il ragazzi del Vespa Club Corato hanno voluto condividere la loro passione, almeno per qualche ora, con alcuni momenti di allegria e spensieratezza e augurare a tutti un sereno e felice Natale.