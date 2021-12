"I open, you open, we open", tornano in presenza gli open days del Corato Open Space

Gli Open Days 2021 sono dal vivo. Dopo il successo degli anni precedenti, il laboratorio urbano di Corato riapre le porte alla città attraverso eventi di produzione culturale, artistica, sociale e tecnologica. «L’intento di quest’anno è l'interconnessione ossia conoscerci e riaffermare la rete tra associazioni, organizzazioni e persone. Abbiamo quindi progettato una serie di laboratori e di attività che sono la sintesi della nostra visione: portare valore sul territorio», spiega il direttivo.

L’iniziativa avrà luogo nei giorni 27 e 28 dicembre presso il primo piano della sede del Corato Open Space in viale Ettore Fieramosca 169 dalle 17 fino a mezzanotte. È possibile partecipare all’evento solo su prenotazione attraverso il link eventbrite che trovate sulle pagine social del laboratorio urbano (FB: Corato Open Space; IG: corato_openspace). Si specifica, inoltre, che nel rispetto delle normative anticovid-19 vigenti, l’ingresso sarà garantito solo ai possessori di super green pass che avranno posti riservati per evitare ogni tipo di assembramento.

«Ringraziamo il Comune di Corato per il sostegno e l’attenzione per l’iniziativa. Ringraziamo di cuore tutte le persone e le associazioni che hanno partecipato a questo progetto: Rongplace, Collettivo PTTA, Murgia Queer, Sensimillia, After Bar. Un grazie, in particolare, a Massimiliano di Lauro, illustratore, che ha sostenuto anche il progetto “Luci di Comunità” con la creazione della locandina e che sarà presente con la sua attività anche durante gli Open Days».