Decreto festività: mascherine all'aperto e super green pass anche al banco

Il Consiglio dei Ministri ha varato questo pomeriggio il nuovo decreto legge festività che cercherà di arginare la variante Omicron e l'impennata di contagi di questi giorni (oggi, in Italia, segnato il record di nuovi contagi da inizio pandemia). Ecco cosa cambia: fino al 31 gennaio prossimo le attività di sale da ballo e discoteche e attività similari resteranno chiuse. Mascherine obbligatorie anche all'aperto e ffp2 in alcuni ambiti come i trasporti a lunga percorrenza, trasporto locale, cinema e stadi. Divieto di cibi e bevande nei cinema.

