Un anno di amministrazione De Benedittis: in edicola il nuovo numero de Lo Stradone

Com'è andato il primo anno da sindaco di Corrado De Benendittis? Ve lo spieghiamo nel numero di dicembre de Lo Stradone, da oggi in tutte le edicole. La copertina è dedicata al grande orologio di Palazzo di Città. La sua riattivazione è stata il primo atto simbolico della nuova amministrazione ma simboleggia anche il tempo che scorre inesorabile e le urgenze che il sindaco e la sua Giunta devono affrontare: pnrr, opere pubbliche, macchina amministrativa, sicurezza e tanto altro.

Temi toccati nel corso dell'intervista che apre il giornale, realizzata da Giuseppe Cantatore al primo cittadino: uno sguardo al passato, al presente e al futuro. Dall'altra parte della barricata abbiamo ascoltato tre forze politiche di minoranza, sia all'interno del consiglio che fuori, per raccogliere un giudizio su questi 12 mesi (e più) di amministrazione. Protagonisti Vito Bovino, Filippo Tatò e l'ex sindaco Massimo Mazzilli. L'ampia sezione dedicata alla politica è arricchita da infografiche e due approfondimenti curati da Francesca Maria Testini e Stefania Leo.

E ancora, una pagina di storia con Pasquale Tandoi, il ritratto di Padre Serafino Fiore e l'almanacco del basket pugliese con tutto quello che c'è da sapere su Basket Corato e Nuova Matteotti Corato. Questo e molto altro su Lo Stradone di dicembre in edicola o tramite abbonamento (per info 080.8983954 o messaggio whatsapp al numero 389.21.70.180). In omaggio il calendario 2022 de Lo Stradone.