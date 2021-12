Il programma de "La mattina della piazza": cori gospel, concerti e animazione

Torna a Corato la "La Mattina della Piazza". Momenti di Incanto all'alba della vigilia di Natale. Una tradizione che si rinnova, una collaborazione tra Pro Loco Quadratum Corato e amministrazione comunale, un evento che è nel cuore di tutti i coratini.

Tutto inizierà domani mattina alle 5:30 con l'inaugurazione del presepe cittadino, allestito presso il chiostro del Comune di Corato e realizzato dall'artista Gregorio Sgarra in collaborazione con Pro Loco e amministrazione comunale, per proseguire in piazza di Vagno dove si terrà il concerto del Coro Vox Libera Gospel tra luci e videoproiezioni. Alle 7 canta Gäbe, giovane artista coratino. E ancora numerose attività di spettacolo e intrattenimento si protrarranno nella mattinata lungo via Duomo in collaborazione con Euphoria Dance e Group Animation