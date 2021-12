Don Tonino Bello, in un testo brutale e meraviglioso al tempo stesso, li definiva "auguri scomodi". Non «auguri innocui, formali, imposti dalla routine di calendario» scriveva l'allora vescovo di Molfetta che ha incarnato la "Chiesa del grembiule", ma auguri che volutamente «distrubano e infastidiscono». Suscita sentimenti simili l'originale "albero di Natale" allestito dalla comunità della parrocchia San Gerardo, guidata dai Padri Redentoristi, e inaugurato il 18 dicembre scorso in occasione della jò a jò realizzata in parrocchia.

Si tratta di un grande albero ubicato nel giardino della chiesa sui cui rami non compaiono palline e lustrini, ma tante scarpette rosse, simbolo della lotta alla violenza sulle donne. «Le scarpe che sono state collocate sull'albero sono di vario tipo: di uomini, di donne, di bambini e persino da calcio, per far capire che il problema della violenza sulle donne non riguarda solo una categoria o solo un genere» spiega il vice parroco don Paolo. Un modo efficace per augurare un Santo Natale, senza dimenticare la realtà che ci circonda.