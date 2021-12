Salvò un uomo che stava per togliersi la vita, encomio solenne per un poliziotto coratino

Quattro anni fa salvò un uomo che stava per togliersi la vita. Per questo motivo, nei giorni scorsi, l'assistente della Polizia di Stato, Emiliano Lesina - coratino in servizio al Commissariato di Bitonto - ha ricevuto un encomio solenne firmato dal Capo della Polizia. I fatti risalgono al 3 marzo 2017. «Evidenziando spiccate capacità professionali e non comune determinazione operativa - si legge nella motivazione dell'encomio solenne - espletava un’attività di soccorso pubblico che consentiva di condurre in salvo un uomo che, con propositi suicidi, si era lasciato cadere in un dirupo». Il riconoscimento è stato consegnato in una cerimonia svolta il 16 dicembre dal Questore di Bari nel Centro polifunzionale della Polizia di Stato nel capoluogo.