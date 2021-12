Strade e marciapiedi nuovi tra via San Vito e via Spirito Santo. Approvato il progetto definitivo

La giunta comunale, con la delibera 245 ha approvato il progetto definitivo dei lavori di riqualificazione di strade e marciapiedi del quartiere compreso tra via San Vito, via Spirito Santo e viale Vittorio Veneto. Il progetto, redatto nel 2017, inserito nel bilancio comunale 2019 e riportato nel bilancio 2021 con alcune integrazioni, prevede una spesa di 350mila euro e, per la prima volta, prevede il rifacimento del manto stradale e dei marciapiedi della zona. «Siamo contenti del cambio di passo che ci consente questo progetto esecutivo» afferma l'assessore ai Lavori pubblici, Vincenzo Sinisi. «Finalmente passiamo dall'azione sull'emergenza quotidiana ad una politica strutturale di intervento sulla rete viaria; un intervento che incide più coerentemente su quel pezzo di città: si realizzano o si rifanno i marciapiedi, si scarifica il vecchio asfalto e si realizza il nuovo manto bituminoso su tutte le strade individuate dal progetto».

«Il problema delle strade malmesse è molto sentito dalla cittadinanza» sottolinea il sindaco Corrado De Benedittis. «In questo primo anno di amministrazione, abbiamo fatto interventi urgenti di manutenzione ordinaria e parallelamente abbiamo avviato le progettazioni per la manutenzione straordinaria. Adesso, abbiamo approvato un primo progetto per un importo di 350mila euro. È già in corso un'ulteriore progettazione per un importo di circa un milione di euro. È importante che la cittadinanza abbia piena consapevolezza che interventi strutturali ed efficaci di rifacimento delle strade, come quelli che stiamo facendo partire, richiedono tempi più lunghi, in quanto è necessario procedere con la progettazione, la gara di appalto, oltre che l'ottenimento dei finanziamenti necessari. Con determinazione stiamo portando avanti tutto questo percorso di cui la città godrà con risultati di qualità e durevoli».