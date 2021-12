Nativitas, Il brindisi delle feste: degustazione di spumanti per festeggiare il Natale

Quali bollicine portare a tavola per il brindisi delle feste? In programma martedì 21 dicembre alle ore 18.30 presso l’Info Point in piazza Sedile 45, una degustazione guidata da Aldo Mascoli di Fedeli alla Vigna, finalizzata alla conoscenza dei vini. Per l'occasione sono state selezionate le seguenti cantine: Cantina D'Araprì - Spumante Brut; Cantina Giancarlo Ceci - Apnea Spumante bianco e Cantina Colli della Murgia – Fondovico.

«Nativitas non è solo una collettiva d'arte sul concetto di natività, ma è anche un invito a vivere il preludio al Natale, con una serie di eventi collaterali. Non poteva quindi mancare una serata dedicata al gusto di brindare, con una guida alla degustazione dei migliori vini spumanti. Sarà anche l'occasione di rivolgere gli auguri a chi avrà il piacere di seguire le nostre attività», commenta Gerardo Strippoli, presidente della Pro Loco Quadratum, organizzatore della manifestazione con il patrocinio del Comune di Corato e dell’UNPLI Puglia.

L’attività è gratuita, con prenotazione presso l'Info Point Corato aperto tutti i giorni dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 18.30 alle 20.30 (chiuso il mercoledi) È possibile prenotare chiamando negli stessi orari allo 080.8720861 - mail infopointcorato@gmail.com. I posti disponibili sono a numero chiuso. La mostra in via San Benedetto, invece, continua ad essere aperta fino al 31 dicembre dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 18.30 alle 20.30. Il progetto Nativitas è finanziato dall'avviso 2021 per l'erogazione di contributi alle associazioni turistiche Pro Loco della Regione Puglia.