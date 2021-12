Luci, addobbi, iniziative per stimolare il commercio in città. Da settimane sulla questione c'è un fervente dibattito nel quale oggi intervengono il vicesindaco e assessore alla cultura, Beniamino Marcone, l'assessore allo sviluppo economico, Concetta Bucci, e Domenico Marcone, presidente di Corato Connect, l'associazione che riunisce oltre cento partite Iva della città e che ha organizzato l'iniziativa Natale Connect in programma oggi e domani.

«Avremo finalmente un Natale diverso e più allettante» spiega il presidente di Corato Connect, Domenico Marcone, nella video intervista proposta in questa pagina. «Il colpo di coda lo hanno fatto i nostri associati. Il Comune ci è stato vicino, anche se con il bando messo a disposizione abbiamo ricevuto un contributo forfettario di 2.500 euro a fronte di una spesa molto più elevata. Siamo grati al Comune, ma si poteva preparare prima il calendario delle iniziative. Se gli eventi fossero stati diluiti attraverso un calendario meglio organizzato per tutto il periodo natalizio, ci sarebbero stati certamente introiti maggiori per tutti. Abbiamo infatti una grande concentrazione di eventi questa settimana, mentre in altri periodi ci sono dei buchi non molto favorevoli al commercio».

«Per questo Natale abbiamo messo a disposizione della città un avviso pubblico rivolto alle realtà culturali che prevedeva un contributo massimo di 2.500 euro ciascuno - per il quale sono state accolte 28 domande sulle 32 pervenute - e uno rivolto alle attività commerciali e artigianali - ovvero la seconda edizione di Ama Corato - tramite il finanziamento di progetti per addobbi, eventi di strada o mercatini di Natale» affermano il vicesindaco e assessore alla cultura, Beniamino Marcone, e l'assessore allo sviluppo economico, Concetta Bucci. «Abbiamo voluto evitare indennizzi a pioggia e creare invece una rete che favorisse lo sviluppo economico e invogliasse la gente a restare in città e ad acquistare nei negozi di vicinato».

Ama Corato in prima battuta ha ricevuto adesioni per 19mila euro, a fronte dei 100mila disponibili, tanto da dover riaprire i termini per l'accoglimento di ulteriori iniziative. «Sono consapevole che abbiamo richiesto un grande dispendio di energie ai commercianti per il poco tempo messo a disposizione - sottolinea l'assessore Bucci - ma ci sono attività che hanno comunque presentato bei progetti. Ci dobbiamo credere tutti di più». «Corato sarà illuminata anche nelle radiali del centro - conclude l'assessore Marcone - e queste luminarie contribuiranno a creare Natale nel cuore dei cittadini».