"L’Abbraccio": l’importanza del contatto in una mostra fotografica

La fotografa Vanessa Bucci, in collaborazione con Valentina Perrone e il suo Tutto in un abbraccio, ha organizzato la mostra fotografica “L’abbraccio”. Patrocinata dal Comune di Corato, l’esposizione avrà inizio venerdì 17 dicembre alle 18 in corso Mazzini, 38 e resterà aperta per tutto il periodo natalizio. Vanessa Bucci, per la prima volta, esporrà i suoi scatti frutto non solo del suo talento, ma del lavoro che svolge quotidianamente con grande passione e, da diversi anni, a stretto contatto con le famiglie. La collaborazione con Tutto in un abbraccio nasce in virtù della stretta relazione con il lavoro della fotografa e le attività che si svolgono all’interno del suo spazio.

Tutto in un abbraccio è uno spazio multidisciplinare che dal 2018 propone attività che ruotano attorno alla famiglia e al contatto in tutte le sue declinazioni. In questo spazio si possono seguire corsi di massaggio infantile, consulenze di babywearing e allattamento, ginnastica in gravidanza e post gravidanza, facilitazione motoria del neonato, laboratori sensoriali rivolti alla fascia 1-3 anni, incontri di gruppo a supporto e sostegno delle famiglie.

«La mostra fotografica “L’abbraccio” - spiegano gli organizzatori - vuole essere una riflessione sull’importanza del contatto e dell’abbraccio. I suoi scatti raccontano momenti intimi di amore profondo tra genitori e figli. Di quanto sia importante per la famiglia ritrovarsi stretti in un abbraccio perché il contatto genera un benessere immediato ed ha forti implicazioni nella crescita sana di bambini e bambine. Non solo, è uno strumento potentissimo a livello universale che nutre l’anima e il corpo anche degli adulti. Un tema che, in questo periodo storico così delicato, ci permette di capire quanto sia importante la connessione intrafamiliare».

Nell’ambito della mostra si svolgeranno diversi eventi di carattere culturale e informativo.

Il programma

Sabato 18 dicembre alle ore 18 “Regalo Lettura” incontro di ascolto e lettura a cura di Angela Malcangi. Evento gratuito rivolto a un numero max di 10 persone munite di Green Pass. Prenotazione obbligatoria.

Lunedì 20 dicembre alle ore 18 incontro informativo sulla la donazione del sangue cordonale a cura della dott.ssa Belsito, presidente dell'associazione Adisco. Evento gratuito rivolto a un numero max di 10 persone munite di Green Pass. Prenotazione obbligatoria.

Martedì 28 dicembre alle ore 18 “Allattamento tra mito e realtà. Cosa dicono le linee guida.” incontro informativo a cura di Rossella D’Oria, ostetrica. Evento gratuito rivolto a un numero max di 10 persone munite di Green Pass. Prenotazione obbligatoria.

Martedì 4 Gennaio alle ore 17 “Mamma in forma” Lezione aperta rivolta alle mamme che vogliono tornare a svolgere attività motoria dopo la gravidanza. Evento gratuito rivolto a un numero max di 4 persone munite di Green Pass. Prenotazione obbligatoria.

Alle ore 18.30 “Ginnastica in gravidanza” Lezione aperta rivolta alle donne in gravidanza. Evento gratuito rivolto a un numero max di 4 persone munite di Green Pass. Prenotazione obbligatoria.

Entrambi gli eventi saranno a cura di Rosy Lagrasta, insegnante di ginnastica e di Pilates certificata FIF ed esperta in attivazione e recupero del pavimento pelvico presso la Functional Training School.

Venerdì 7 Gennaio alle ore 18 “Mi fascia Capire” incontro informativo sul Babywearing (l’arte di portare i bambini in fascia o con supporti ergonomici) rivolto alle famiglie che aspettano un bambino. A cura di Valentina Perrone consulente del portare.

La mostra è ad ingresso gratuito e sarà aperta al pubblico a partire dal 17 dicembre fino al 17 gennaio, tutti i giorni dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 18 alle 20. Per accedere allo spazio espositivo gli ingressi saranno contingentati e sarà obbligatorio esibire il Green Pass.