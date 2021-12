La pasta Granoro “Dedicato” scelta da Masterchef Italia

Granoro intensifica la propria presenza in tv all’interno del talent show culinario più famoso d’Italia, concludendo la propria campagna multicanale con una partnership nazionale prestigiosa. Grazie a Sky Brand Solutions, dipartimento di Sky Media, insieme a Endemol Shine Italy, MasterChef Italia ha voluto portare la pasta di filiera 100% pugliese Granoro “Dedicato” nella dispensa della nuova edizione del programma, al via giovedì 16 dicembre su Sky e in streaming su NOW. Il programma - la cui prima puntata andrà in onda questa sera alle 21.15 su Sky Uno - vedrà ancora una volta la presenza dei tre grandi Chef Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli a fare da padroni di casa. Durante le prove in Masterclass gli aspiranti chef scopriranno un po’ di sé stessi in ogni piatto di pasta. Un viaggio di sapori che custodisce bellezza e gusto inaspettati.

“Dedicato” è il frutto di un ambizioso progetto di filiera voluto da Granoro e nato nel 2012, che oggi coinvolge oltre 340 piccole aziende agricole pugliesi per produrre pasta con grano duro di altissima qualità, coltivato nel territorio pugliese. È il risultato di un lungo lavoro, un percorso fatto di persone, che insieme hanno condiviso idee, visioni, si sono impegnate ed hanno lavorato per un obiettivo comune: produrre grano duro da cui ottenere una pasta eccellente tutta pugliese, dal campo alla tavola. «Essere al fianco di un programma televisivo iconico per gli appassionati di cucina spiega l’Amministratore Delegato di Granoro, Marina Mastromauro - rappresenta una opportunità unica e speciale per portare all’interno del più noto talent show culinario e nelle case di milioni di italiani l’unicità della nostra pasta di filiera 100% Puglia su cui abbiamo puntato la campagna di comunicazione 2021».

MasterChef Italia andrà in onda ogni giovedì su Sky Uno (canale 108, digitale terreste canale 455), sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go, su smartphone, tablet e pc, anche in viaggio nei Paesi dell’unione Europea, e in streaming su NOW. È possibile seguire MasterChef Italia, cooking show di Sky prodotto da Endemol Shine Italy, con l’hashtag ufficiale #MasterChefIt sui profili social Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, TikTok e attraverso il sito ufficiale di MasterChef Italia.