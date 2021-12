Telethon e Azione Cattolica in piazza per sostenere la ricerca

Anche quest'anno l'Azione Cattolica della parrocchia-santuario Madonna delle Grazie ha aderito all'iniziativa di Telethon per sostenere la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare. Un'alleanza preziosa per essere più vicini, donare un futuro e restituire una speranza sempre più concreta a chi convive con queste malattie e alle loro famiglie. Un gazebo sarà allestito in piazza Cesare Battisti sabato 18 (dalle 18 alle 20.30) e domenica 19 dicembre (dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 18 alle 20.30).

Con una donazione minima di 12 euro si potrà ricevere un "Cuore di cioccolato": fondente, al latte o alla granella di biscotto.