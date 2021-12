"Vicino agli amici a 4 zampe", anche a Corato la raccolta a favore di Enpa e Lega difesa del cane

Fino a venerdì 17, il Leo Club Ruvo di Puglia e Terlizzi promuove una raccolta a favore dell’Enpa (Ente Nazionale Protezione Animali) e della Lega Nazionale per la Difesa del Cane, sezioni di Ruvo di Puglia. L’attività, dal nome “Vicino agli amici a 4 zampe”, nasce da una sinergia di idee e intenti dei componenti del Coordinamento Multidistrettuale Area Ambiente del Leo Club Italia e ha come obiettivo quello di provvedere in maniera poliedrica e capillare al benessere animale grazie all’aiuto di tutti i Leo Club d’Italia, soprattutto in occasione dell’avvicinarsi del Natale e dell’inverno.

Il coordinamento regionale dell’attività è a cura della delegata Area Ambiente Distrettuale, Mariaclelia Catalano, socia del Leo Club Ruvo di Puglia e Terlizzi. I Club di Puglia che hanno aderito all’attività sono già numerosi, così come i volontari che hanno contribuito alla causa, gli enti e le associazioni animaliste del territorio beneficiarie. Per partecipare alla raccolta basta recarsi nei punti vendita aderenti - Animalandia, a Ruvo di Puglia e Zoomarket, a Corato - scegliendo cosa donare da una lista predefinita di materiale esposta negli esercizi commerciali (cibo, trasportini, pettorine, etc). La consegna di quanto raccolto sarà effettuata nella mattinata di sabato 18 dicembre.