Premiate 48 aziende storiche alla Camera di Commercio di Bari: c'è anche Granoro

«Gli imprenditori non smettono mai di lavorare. La loro vita è tutt’uno con quella delle imprese che hanno creato. Siete qui a onorarci della vostra presenza, anche se sono certo avreste voluto essere al solito posto, ad occuparvi delle vostre “creature” che hanno fatto e continuano a fare la storia del nostro territorio. Alle vostre “imprese storiche”, alla passione che avete messo per conservare valori e tradizioni, ma anche per innovare, al vostro notevole contributo dato al patrimonio economico e culturale della nostra terra, va il riconoscimento della Camera di Commercio di Bari. Siete il nostro orgoglio».

Lo ha detto ieri il presidente della Camera di Commercio Alessandro Ambrosi nella cerimonia di premiazione delle imprese storiche di Bari e Bat, affiancato da Nicola Mastropaolo responsabile del settore Promozione e Sviluppo dell’ente camerale barese. In 48 hanno ottenuto il prestigioso riconoscimento attribuito nelle varie categorie economiche di appartenenza (commercio, industria, servizi, artigianato, agricoltura) alle aziende in possesso della longevità imprenditoriale secondo i criteri contenuti in un apposito bando. Tra queste, anche la coratina Granoro. Tanta gioia e commozione nel salone della Camera di Commercio per i prestigiosi testimoni della storia imprenditoriale locale. «Una celebrazione pubblica di un successo che è anche quello del territorio di competenza dell'ente camerale barese» ha concluso Ambrosi.

Le aziende premiate

Categoria - Industria, commercio, servizi

Cantine Coppi di Coppi Antonio Michele (Turi); Italvacanze srl (Bari); Farucci Luigi (Modugno); Sudcart di Luigi Morelli & c. sas (Modugno); Plantamura Luigi (Acquaviva delle fonti); Pannacciulli Anna (Acquaviva delle fonti); Organizzazione Aprile sas del dott. Nunzio Aprile (Bari); Ram elettronica srl (Andria); Parrulli Vincenzo (Gravina di Puglia); A.P. System srl (Bari); Depureco spa (Rutigliano); De Luce Giacomo (Bari); Gran pasticceria bar moderno di Scalera Vito (Bari); Ottica comm. Giuseppe Ranieri srl (Bari); Hgm srl (Putignano); Pedone ferramenta snc di Pedone Girolamo & figli (Bisceglie); Natalicchio Vito (Molfetta); Megaholding srl (Trani); Impresa Lalli srl (Trani); Samag Europa srl (Barletta); Maldarizzi automotive spa (Bari); Elia Carlo (Bitonto); Rifino Gioacchino & fratelli snc (Altamura); Pastificio Attilio Mastromauro Pasta Granoro srl (Corato); Gigante Giuseppe (Noci); Paparella & c. srl (Bari); La pulisan srl (Bari); Guastamacchia s.p.a. (Ruvo di Puglia); Ragusa grafica moderna srl (Bari); Tania calzature di Antonio Lerario & c. Srl (Bari); Pizzolante srl (Trani); Officine Chiusolo srl (Modugno); Matteo Bonadies gioielli srl (Barletta); Saicaf spa (Bari); F.lli Striccoli srl (Altamura).

Categoria II - Artigiani

Atx s.a.s. Di Maria Arcangela Corvasce & c. (Barletta); Agostinacchio Giuseppe (Bitonto); Binetti Natale (Molfetta); Magnifico Francesco (Trani); Angione Francesco (Molfetta); Sgherza Francesco (Molfetta); Testini di Testini Vincenzo (Modugno); Vendola Pasquale (Molfetta); Eliteclima di Michele Lagioia (Triggiano); Officine meccaniche Longo snc di Longo Rocco, Vincenzo & Andrea (Bari).

Categoria III - Agricoltura

Azienda agricola Spagnoletti Zeuli Onofrio (Andria); Azienda agricola De Carlo (Bitritto); Azienda agricola La Spineta soc. semplice (Andria).