Il tradizionale falò di Santa Lucia torna a illuminare il cuore della città - piazza Cesare Battisti - dopo due anni dall'ultima volta. La pandemia aveva portato la Pro Loco Quadratum a sospendere i festeggiamenti in presenza lo scorso anno, preferendo lo streaming per onorare la festività. Tanti i coratini che non hanno rinunciato a godersi l'accensione della pira (quest'anno avviata dal sindaco De Benedittis) e a riscaldarsi vicino al fuoco. La pioggia, caduta intensamente per due giorni, ha lasciato spazio a un cielo terso poche ore prima dell'inizio della festa.

Ad animare piazza Cesare Battisti anche gli stand artigianali ed enogastronomici con la Granoro, il Pan Cataldo e un ospite d'eccezione; la pro loco di Montemesola con le famose pettole tarantine. A ridosso di Palazzo di Città il palco dove si sono esibiti artisti coratini come Ryah e Silvia Rita e il gruppo folkloristico “Zig Zaghini”.

«Aspettavamo con ansia e speranza questo momento. - commenta Gerardo Strippoli, presidente della Pro Loco Quadratum - La cittadinanza intera si è riunita intorno al falò, che dà calore, unisce e dà speranza a tutti quanti. Abbiamo attraversamento momenti difficilissimi, non solo per emergenza sanitaria ma anche per quanto accaduto in città. Questa è Corato, una città tranquilla che si ritrova gioiosa attorno al falò. Ora l'appuntamento è per la mattina della vigilia».