"Frantoi Aperti" festeggia la 20° edizione. Presente anche Corato

Quest'anno "Frantoi Aperti" giunge alla sua 20° edizione. «Un obiettivo non da poco, considerate tutte le difficoltà che spesso attraversano i comitati di gestione delle Strade dell’Olio Extravergine di oliva», spiega il comitato della Strada “Castel del Monte”. Torna così, dopo l’edizione limitata del 2020, sabato 11 e domenica 12 dicembre, l’apertura straordinaria di frantoi e aziende olivicole ad un pubblico di curiosi, turisti e appassionati di extravergine d’oliva, nei territori di Andria, Trani, Bisceglie, Barletta, Canosa di Puglia, Minervino Murge, Corato. Quest'ultima rappresentata da Terra Maiorum e Masseria Torre di Nebbia.

Il consueto appuntamento di “Frantoi Aperti” quest’anno si arricchisce di gustose novità. Per la prima volta, nell’ambito della manifestazione, si propongono gli #evomenù: l'entusiastica adesione dei ristoratori ad approntare e presentare menu con l'impiego di extravergine nostrano. Altra novità: le aziende che apriranno le porte dei frantoi distribuiranno ai visitatori coupon che potranno essere mostrati nei ristoranti aderenti all'iniziativa per usufruire di buoni sconto.

«L’idea di una autentica civiltà - quella dell'olivicoltura e dell'olio extravergine d'oliva - che affonda le radici in epoche remote e che oggi schiude le sue porte per accogliere gli oil-lovers, è per noi una grande occasione di riconoscibilità e identità. Una identità che è sì di territorio ma è anche di peculiarità produttiva. Mostriamo ogni anno, in questa occasione, quanto i nostri frantoi, le aziende di prodotti tipici locali, i ristoratori aderenti alla Strada dell'Extravergine "Castel del Monte" sappiano esprimere in termini di eccellente qualità. Altrettanto significativa è la capacità di creare cultura e proporre uno stile esemplare di ospitalità», ha dichiarato il presidente della Strada dell’Olio extravergine d’oliva “Castel del Monte”, Nunzio Liso.

Gli extravergini in degustazione nei frantoi e nei ristoranti, descritti con passione e competenza da esperti assaggiatori, e più spesso direttamente dai produttori, sono accompagnati il più delle volte a prodotti da forno come pane di semola e taralli, a formaggi, latticini e salumi di masseria, a minestre di verdura spontanea quasi a sancire la trama inscindibile delle comuni radici. “Frantoi Aperti” diviene così uno straordinario fattore moltiplicatore di interesse verso questo nostro territorio: i superbi extravergini, in questo periodo di fine autunno, mescolano i propri profumi a quelli della campagna, del mare, della cucina tradizionale e nuova.

Profumi, sapori, emozioni che si intrecciano con la storia, l'arte, le emergenze paesaggistiche e architettoniche, i siti archeologici, le vestigia antiche, le grandi cattedrali romaniche, i castelli normanno-svevi. È una narrazione che si snoda attraverso i due anelli del circuito della 'Strada' e che, per molti versi, affascina. Per tali motivi si svolge, contestualmente a “Frantoi Aperti”, l’iniziativa “Frantoi Aperti Tour” realizzata in collaborazione con ArtTurism-Arte, Cultura, Territorio che guiderà un gruppo di visitatori, in partenza con pullman da Bari, alla scoperta del nostro oro verde in abbinamento a piatti tipici della cultura contadina, ma non solo, i viaggiatori saranno anche accompagnati tra i vicoli dello storico quartiere Scesciola di Minervino Murge: un borgo affascinante che lascia sempre tutti a bocca aperta. Sarà una grande occasione di incontro e di festa per tutti.

Riparte anche la nuova edizione di “Scatti d'Olio”, il contest fotografico dedicato all'extravergine d'oliva che si concluderà con la premiazione dei vincitori nel mese di agosto durante il programma "Sogni nelle Notti di Mezza Estate". La partecipazione al Concorso Fotografico “Scatti d’Olio” è gratuita Per ricevere maggiori informazioni è possibile scrivere un messaggio di posta privata alla pagina Facebook straolioextraverginecasteldelmonte o all'indirizzo info@stradaoliocasteldelmonte.it

La responsabilità degli eventi inseriti nel programma è delle singole aziende. Le iniziative si svolgeranno nel rispetto delle normative anti-covid. E’ consigliata la prenotazione. Per informazioni in merito alla manifestazione è possibile contattare i recapiti telefonici 347/4889858 o 392/6948919 oppure inviare una mail all’indirizzo: info@stradaoliocasteldelmonte.it. Il programma è visionabile sul sito e sulle pagine Fb/IG ufficiali.

Le aziende aderenti a questa edizione di Frantoi Aperti sono:

Andria

Az. Agr. Conte Spagnoletti Zeuli - Contrada Zagaria strada comunale 59

Azienda Agricola Liso – V. Poli 62/66

Azienda Pellegrino 1890 srl – c,da La Spineta

Olivicoltori Andriesi C.O.V.A.N. – V. Castel del Monte, 76

Oleificio Agrolio - S.P. 231 km 55+120

Bisceglie

Frantoio oleario Di Molfetta Pantaleo & C.

Canosa di Puglia

FORINA OLI Srl - via Cerignola km 0, 900

Trani

Frantoio Schinosa/Aziende agricole Di Martino sas – Via Trani-Corato S.P. 12 km.2+600

Azienda Agricola Oro di Trani – km. 2.00 SP Andria-Trani

Corato

TERRA MAIORUM Cooperativa Lavorazione Prodotti Agricoli - Via Castel del Monte, 184

Minervino Murge

Azienda agricola biologica Terradiva – c.da Madonna del Sabato snc

Ristoranti & bistrot aderenti agli #evomenù sono:

Andria

Ristorante Cucromia – cucina a colori

Cinque Quarte – bistrot

Barletta

Antica Cucina 1983 - ristorante

Bacco - ristorante

Trani

Corte in Fiore - ristorante

Quintessenza ristorante

Bisceglie

Cosimino Cibo di Mare - ristorante

Osteria del Seminario - ristorante

Olì Olà – Frantoio bruschetteria

Corato

Masseria Torre di Nebbia

Cerignola

Hostaria U’vulesce

Queen Mama