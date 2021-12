Seconda edizione di "Ama Corato" riaperti i termini per partecipare

Sono stati riaperti i termini per partecipare alla seconda edizione di "Ama Corato". Alla scadenza dei termini del 30 novembre sono stati accettati progetti per circa 19mila euro sui 100mila messi a disposizione. Così l'amministrazione comunale con Delibera di Giunta n. 222 del 10/12/2021 ha approvato l’atto di indirizzo per la riapertura dei termini dal 10 al 17 dicembre per l'acquisizione di proposte di progetti a realizzarsi da parte di attività commerciali, artigianali ed esercizi pubblici locali estesa a tutto il territorio urbano, nonchè per la presentazione di istanze di integrazione al contributo economico riconosciuto da parte delle attività già ammesse, per poter sostenere ulteriori spese non preventivate necessarie per la realizzazione degli eventi, nel rispetto degli importi massimi previsti dall'avviso pubblico.

É stato, dunque, pubblicato questa mattina sul sito del Comune di Corato, l'avviso pubblico pubblico, attraverso cui, al fine di incrementare la presenza di cittadini e turisti e di conseguenza incentivare gli acquisti nei negozi e nelle attività locali, compensando i mancati incassi derivanti dalla pandemia del COVID 19 saranno concessi ristori in favore delle attività commerciali, artigianali ed esercizi pubblici locali che, nonostante l’attuale e difficile momento, vorranno proporre progetti per l’addobbo delle vie cittadine e la promozione di iniziative ed eventi da realizzarsi nel periodo natalizio.

Le proposte progettuali dovranno sviluppare azioni che da un lato hanno funzione di aggregazione sociale dall'altro di animazione economica; promuovere manifestazioni a tema natalizio, che rivitalizzino la città, creando attrazione turistica. Le proposte progettuali dovranno essere realizzate nel periodo dicembre 2021 - 8 gennaio 2022 su tutto il territorio urbano. I progetti e le iniziative da proporre in sede pubblica o di uso pubblico potranno includere installazione di addobbi natalizi (alberi di Natale, luminarie, scenografie, ghirlande, ecc.); realizzazione di palinsesto di eventi e spettacoli di strada; realizzazione e promozione di mercatini artigianali ed eventi enogastronomici, sia nel centro cittadino che nella zona più periferica (Rione Belvedere);

Come detto, le risorse stanziate per il finanziamento dell'avviso ammontano a 100mila euro: 30mila (con un massimo di 1.500 per singolo richiedente) per gli addobbi, 30mila (con un massimo di 2.500 per singolo richiedente) per gli eventi, 40mila (con un massimo di 2.000 per singolo richiedente) per mercatini e eventi enogastronomici. Le diverse tipologie di iniziative (tematiche), per ogni singolo richiedente, sono cumulabili tra loro fino ad un massimo di 6mila euro ove poste utilmente nelle tre distinte graduatorie relative alle tre tematiche rispetto alla complessiva somma stanziata. Nel caso una tematica non fosse esaurita (avanzo), la risorsa potrà compensare equamente le maggiori richieste derivanti dalle altre tematiche fino al completo esaurimento delle risorse disponibili;

Sono ammessi a presentare proposte tutti i titolari di esercizi commerciali di vicinato (escluso il settore alimentare), attività artigianali (acconciatori, estetisti e tatuatori) e pubblici esercizi presenti sul territorio urbano, nonchè le attività già ammesse che richiedono un'integrazione del contributo per poter sostenere ulteriori spese non preventivate necessarie per la realizzazione degli eventi, nel rispetto degli importi massimi previsti dall'avviso publico precedente. Qui le modalità e i termini di presentazione delle proposte e il modulo da scaricare.